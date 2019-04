Kolmbach.Eine große Anzahl an widerrechtlich deponierten Altreifen sorgt in Kolmbach für Unmut. Unbekannte haben sie an einem Bachlauf entlang des Raupensteinwegs abgelegt.

Wie Bürgermeister Michael Helbig mitteilte, sollen die Reifen in nächster Zeit auf Kosten der Stadt abtransportiert werden. Zudem werde Anzeige gegen Unbekannt erstattet. / kbw

