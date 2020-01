Alte Schießscharte wird nach Lindenfels zurückgegeben

Lindenfels.„Eine Schießscharte aus der Talzent“ ist eines der Themen in der neuen Ausgabe der Zeitschrift „Der Odenwald“ des Breuberg-Bundes. In der Schrift der heimatgeschichtlichen Vereinigung schreibt Matthias Roth über das Sandstein-Stück, das ursprünglich von den Wehranlagen in Lindenfels – entweder am Burgaufgang oder am alten Stadttor in der Burgstraße – stammen könnte. Wie Roth berichtet, soll

...