Am Weltgebetstag Surinam kennenlernen

Lindenfels/Lautertal.Zum Weltgebetstag am Freitag, 2. März, veranstalten die evangelische und die katholische Kirchengemeinde Lindenfels gemeinsam einen ökumenischen Gottesdienst. Beginn ist um um 17 Uhr in der katholische Pfarrkirche Lindenfels. In Reichenbach laden Lautertaler Frauen um 18 Uhr in die evangelische Kirche in Reichenbach ein.

Der Weltgebetstag wird jährlich am ersten Freitag im März in ökumenischen Gottesdiensten in über 170 Ländern begangen. Er ist eine internationale ökumenische Basisbewegung, deren Anfang über 100 Jahre zurückreicht. Lieder und Gebete dieses Gottesdienstes kommen in jedem Jahr von Frauen eines anderen Landes.

Auch beim Frauenfrühstück am 1. März um 9 Uhr im evangeli schen ... Auch beim Frauenfrühstück am 1. März um 9 Uhr im evangeli schen Pfarrheim Lindenfels geht es um Surinam. Es wird mit Bildern, Liedern und Berichten über Land und Leute informiert, dabei werden auch einige Proben der surinami

Im Mittelpunkt des Weltgebetstages steht in diesem Jahr Surinam, ein hierzulande kaum bekannter Staat. Surinam im Nordosten Südamerikas, zwischen Guyana und Brasilien, ist mit seinen 540 000 Einwohnern ein wahrer ethnischer, religiöser und kultureller Schmelztiegel.