Amtseinführung zwei Jahre nach Dienstbeginn

Anzeige

Neuer Anbau kommt bald

Das Kollegium der HBS hat in dieser langen, schwierigen Zeit „großartiges geleistet“, daran erinnerte der stellvertretende Schulleiter Boris Oberle. Es hat jetzt einen „Kapitän“ mit, wie Schulamtsdirektor Markus Proksch sagte, „großen analytischen Fähigkeiten, insbesondere in Bezug auf die Personal- und Schulentwicklung.“

Dies zeigt Wirkung, wie am Donnerstag ebenfalls bekanntwurde: Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz bestätigte im Namen des Schulträgers, dass bald ein Anbau mit neuen Klassenräumen entstehen wird. Eine detaillierte Studie zur angespannten Raumsituation an der HBS hatte Hauptmann gleich zu Beginn seiner Amtszeit erstellen lassen. „Dabei haben Sie transparent agiert und damit bei den entscheidenden Stellen die Bereitschaft für diese Erweiterung geschaffen“, so Fürths Bürgermeister Volker Oehlenschläger.

Elf neue Klassenräume werden entstehen, berichtete Hauptmann, der sich nicht nur darüber freut. Auch die Zusage des Hessischen Kultusministeriums, dass die HBS eigene Sozialpädagogen einstellen darf, durfte er als Neuigkeit verkünden. Zudem will die Schule ihr Ganztagsangebot „neu aufstellen“ und hat den Antrag gestellt, in das so genannte „Profil 2“ zu wechseln, was freiwillige Zusatzangebote an fünf Schultagen pro Woche bis 16 oder 17 Uhr bedeuten würde.

Aktuell 800 Schüler

„Ich bin nicht als Retter gekommen, hier war vieles schon im Gang“, würdigte auch Hauptmann das Engagement und die Bereitschaft des Kollegiums, diese Entwicklung zu gestalten. Die Zahlen sprechen dafür, dass dies auch von Eltern (an-)erkannt wird. Rund 800 Schüler hat die HBS aktuell, das „Rieseneinzugsgebiet“ (Hauptmann) erstreckt sich von Reichelsheim bis nach Lorsch. Der HBS-Leiter kündigte an, dass im Schuljahr 2018/19 sechs neue fünfte Klassen gebildet werden können.

„Die HBS ist gewappnet – auch für die großen Herausforderungen wie Integration und Inklusion“, stellte Schulamtsdirektor Proksch zufrieden fest. Aufgaben, die „Fachwissen, Führungsstärke und Idealismus erfordern“, wie Diana Stolz anmerkte. Eigenschaften, welche die Erste Kreisbeigeordnete Alexander Hauptmann zuschreibt. Basierend auf dem modernen Humanismus des Namensgebers habe es sich die HBS zur Aufgabe gemacht, „die Schüler dorthin zu bringen, wo sie im Leben bestehen können“, sagte Personalratsvorsitzender Dr. Thorsten Hunsicker und merkte an, mit Hauptmann den passenden Leiter dafür gefunden zu haben.

Die konsequente Einbindung der Eltern in die schulischen Entwicklungsprozesse durch Hauptmann würdigte Elternbeiratsvorsitzende Iren Raab. Die Schulsprecher Lias Fierek und Finn Hopp betonten, der neue Schulleiter nehme die Schüler ernst und begegne ihnen auf Augenhöhe. arn/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 05.05.2018