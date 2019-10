Amüsante Führung im Schloss Mespelbrunn

Schlierbach.Bei sonnigem Herbstwetter brachen die Oldtimer-Freunde in der Interessengemeinschaft Motorsport Schlierbachtal (IMS) zur Saisonabschlussfahrt auf. Mit insgesamt 20 Fahrzeugen ging es mit vollen Tanks und guter Laune über die Nibelungenstraße (B 47) Richtung Michelstadt.

Vorbei am Eulbacher Park führte der Weg über Bremhof und Laudenbach nach Klingenberg. Von hieraus ging es, über ebenfalls idyllische und abwechslungsreiche Nebenstraßen, in den Spessart nach Mespelbrunn, der ersten Station des Tages. Dort nahmen die Teilnehmer, nach einer Kaffeepause an einer kurzweilig und amüsanten Schlossführung teil.

Dann wurde Frammersbach angesteuert zum jährlichen Oldtimertreffen der Motorsportfreunde Frammersbach. Nach zwei Stunden Aufenthalt brachen die Teilnehmer zur Rückfahrt in den Odenwald auf. Die führte über Obernburg, Höchst und Bad König nach Reichelsheim, wo nach insgesamt ungefähr 220 Kilometern Strecke die Ausfahrt ausklang. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 17.10.2019