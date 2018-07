An der Weschnitz entsteht ein Bolzplatz

Rimbach.Die Lage an der Weschnitz ist idyllisch, in der Nachbarschaft befinden sich der Reitplatz und die Martin-Luther-Schule. Bald soll es hier auch einen Bolzplatz geben. Justizstaatssekretär Thomas Metz überreichte jüngst an Rimbachs Bürgermeister Holger Schmitt eine Förderzusage aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) in Höhe von rund 103 000 Euro.

Das KIP vereint Zahlungen des Bundes,

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3199 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 19.07.2018