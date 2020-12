An der Weschnitz wird der Platz knapp

Mörlenbach.Ein bisher brachliegendes Gelände am Mörlenbacher Hallgartenweg zwischen Weschnitz und Bahnlinie soll für Wohnhäuser genutzt und die Weschnitz dennoch hier renaturiert werden. Diese sogenannte Hybridlösung wird unter anderem vom Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Bodo Kalesse, favorisiert.

Mit Renaturierungen entlang der Wasserläufe, mit Hindernissen wie Steinen und kleinen Inseln möchte der Gewässerverband Bergstraße die Wasserqualität verbessern, aber auch der Bevölkerung naturnahe Erholungsmöglichkeiten bieten. Ähnliche Projekte gab es bereits an der Bleiche in Bensheim, in Einhausen und in Rimbach.

Die Arbeiten in Mörlenbach müssen allerdings noch warten. Eine Mehrheit in der Gemeindevertretung hat nach einer Präsentation von Ulrich Androsch, dem Geschäftsführer des Gewässerverbandes, die Maßnahme zur Beratung in den Bauausschuss verwiesen.

Im Besitz der Gemeinde

Für den Bereich zwischen Bahnlinie und Weschnitz parallel zum Hallgartenweg ist nämlich schon 1972 ein Bebauungsplan erstellt worden. 1989 hat die Gemeinde Mörlenbach einen Großteil des Geländes erworben, der Rest wurde 2015 zugekauft.

Die Gemeindevertreter von CDU und SPD, die die weitere Beratung im Bauausschuss wünschten, wollen das Gelände zu Wohnbauzwecken genutzt wissen. Dazu wurden bereits Gespräche mit Investoren aufgenommen. Ob die Renaturierung mit diesen Plänen zusammenpasst, soll im Bauausschuss geprüft werden.

Ulrich Androsch kann die Gedankengänge der Gemeindevertreter nachvollziehen: „Schließlich geht es um Steuergelder, mit denen das Gelände einst aufgekauft worden ist.“ Er versteht die Maßnahmen des Gewässerverbandes ohnehin als Angebot an die Gemeinden: „Das erfolgt in Absprache. Es ist nicht so, dass wir mit den Hufen scharren und auf das Startsignal warten. Es kann im nächsten Jahr losgehen. Wir können aber auch noch drei bis vier Jahre zuwarten.“

Bodo Kalesse konkretisierte die Pläne: „Es handelt sich um eine Fläche von 4000 Quadratmetern, die eine Bebauung mit fünf Einzelhäusern oder eine Reihenhausanlage mit sieben Gebäuden zulässt. Zur Weschnitz bliebe ein Streifen frei, der zur Renaturierung genutzt werden kann.“ Wann der Bauausschuss sich triff, ließ Kalesse offen. Er rechnet nicht damit, dass es noch in diesem Jahr ist.

Die Pläne vom Gewässerverband sehen außer einem Naturspielplatz an einer Flachwasserzone auch eine Terrasse oder Plattform beziehungsweise einen Übergang mit Trittsteinen und einen Fuß- und Radweg auf dem Gelände vor. Der würde bei einer Bebauung aber nicht mehr so großzügig wie geplant angelegt werden können. Die Rede ist deshalb von einer Hybridlösung, die beiden Zielen – Renaturierung und Wohnbebauung – gerecht wird. mk

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 10.12.2020