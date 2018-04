Anzeige

Lindenfels.Am Sonntag, 2. September, wird es wieder soweit sein. In der Zeit von 11 bis 18 Uhr wird der Lindenfelser Ökomarkt in der Burgstraße in Lindenfels stattfinden. Naturprodukte, Essen und Trinken, Dienstleistungsangebote, Informationen und Unterhaltungsangebote sollen viele Besucher anlocken. Der Eintritt ist frei.

Der Lindenfelser Ökomarkt ist seit fast 30 Jahren ein Forum für Anbieter und Kunden und ein Erlebnis für Besucher. Neugierde wecken, gezielt informieren, Kontakte herstellen, Vermarktungschancen eröffnen, Unterhalten – das will der Ökomarkt, schreiben die Organisatoren in einer Pressemitteilung.

Lindenfels war die erste Kommune in der Region, die einen Markt dieser Art etablierte. Besonders geschätzt am Lindenfelser Ökomarkt wird die Burgstraße mit dem Blick auf die Burg als Ort des Marktes. Aber auch die schönen Stände der Anbieter, der treue Anbieterstamm und die immer wieder neu hinzukommenden Verkaufs- und Informationsstände kommen bei den Besuchern gut an.