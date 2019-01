Anbieter können sich schon melden

Lindenfels.Die Stadt Lindenfels veranstaltet ihren diesjährigen Ökomarkt – den 31. Markt dieser Art – am Sonntag, 1. September, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr in der Burgstraße in Lindenfels. Das kündigte die Umweltberatung beim Abwasserverband Oberes Gersprenztal an, die die Veranstaltung federführend organisiert.

Besonders geschätzt am Lindenfelser Ökomarkt würden die schönen Stände der Anbieter, dazu der treue Anbieterstamm und die immer wieder neu hinzukommenden Verkaufs- und Informationsstände. „Lindenfels war die erste Kommune in der Region, die einen Markt dieser Art etablierte. Ziel ist es, einen möglichst großen Überblick über das Angebot an Alternativbetrieben zu geben“, schreibt die Umweltberatung.

Rund 50 Anbieter finden sich immer ein. Naturprodukte, Essen und Trinken, Dienstleistungsangebote, Informationen sowie Angebote für Kinder locken die Besucher an.

Wer Interesse hat, als Anbieter dabei zu sein, kann sich schon jetzt melden. Der Ökomarkt ist ein Forum für Alternativbetriebe und ein besonderes Erlebnis für Besucher. Seit 30 Jahren lockt der Markt viele Besucher in die Fußgängerzone.

Die Organisation des Ökomarktes liegt in der Hand der Umweltberatung in Zusammenarbeit mit dem Kur- und Touristikservice der Stadt Lindenfels. red

Kontakt: Umweltberatung des Abwasserverbandes Obere Gersprenz (Tel.: 06161 / 80934 vormittags, E-Mail: umweltberatung@av-oberegersprenz.de)

www.av-oberegersprenz.de

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 31.01.2019