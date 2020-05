Andacht vom Balkon aus

Lindenfels/Beedenkirchen.Am morgigen Himmelfahrtstag (Donnerstag), 21. Mai, lädt Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig von der Evangelischen Kirchengemeinde Lindenfels um 16 Uhr zu einem Balkongottesdienst in das Seniorenheim Parkhöhe ein. Da Gottesdienste wegen des hohen Infektionsrisikos mit dem Coronavirus zurzeit in der Parkhöhe nicht im üblichen Rahmen stattfinden können, lädt die Pfarrerin die Bewohnerinnen und Bewohner dazu ein, den Himmelfahrtsgottesdienst in angemessenem Abstand von den Balkonen des Seniorenheims aus mitzufeiern. Der Gottesdienst wird mit Lautsprechern vom Hof aus übertragen.

Veranstaltung im Kirchwäldchen

Der Vorstand der Evangelischen Kirche Beedenkirchen lädt derweil zum Freiluftgottesdienst am Himmelfahrtstag um 11 Uhr ins Kirchwäldchen ein. Es werden ausreichend Stühle im vorgeschriebenen Abstand aufgestellt werden. Der Gottesdienst werde außerdem live in Youtube übertragen, heißt es in der Ankündigung. Die Gemeindeleitung stelle Mund-Nasen-Masken zur Verfügung, bitte die Besucher aber darum, möglichst die eigene Maske mitzubringen. red

