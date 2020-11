Andachten in angepasster Form

Winterkasten.Auch während des Teil-Lockdowns werden in Winterkasten Gottesdienste angeboten, wenn auch in angepasster Form. Das teilte Pfarrer Sebastian Hesselmann am Rande des Konzerts „Jazz und Wort am Nachmittag“ mit.

Am Volkstrauertag (15. November) findet der Gottesdienst um 10 Uhr in der Kirche statt, wie üblich mit Abstand, Mundschutzpflicht, Dauerlüftung und Luftreinigern. Die sonst übliche Gedenkfeier am Ehrenmal fällt in diesem Jahr aus, ebenso wie der Auftritt des Männergesangvereins Liederkranz.

Am Ewigkeitssonntag (22. November) wird traditionell der Verstorbenen des zu Ende gehenden Kirchenjahres gedacht, dieses Mal in Form eines Online-Gottesdienstes. Dabei werden auch Bilder der Verstorbenen gezeigt, wenn die Angehörige damit einverstanden sind. Das ist bei fast allen der Fall, sagte .Am kommenden Sonntag (8. November) findet kein Gottesdienst statt. Hesselmannppp

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 03.11.2020