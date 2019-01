„Anders unterwegs“ im Gottesdienst

Lindenfels.„Anders unterwegs“ lautete das Motto eines von Frauen gestalteten Gottesdienstes in der evangelischen Kirche in Lindenfels, der alle Sinne ansprechen sollte. Das Gottesdienstteam lud die Besucher ein, dem nachzuspüren, wonach sie sich in der hektischen Vorweihnachtszeit sehnen.

Der Wunsch nach Ruhe und Besinnlichkeit, aber auch nach Frieden unter den Völkern und konkretem Handeln auf dieses Ziel hin in Politik, Kirche und Gesellschaft fanden sich immer wieder auf den Fußspuren, die zu einem „Heiligen Weg“ in der Kirche ausgelegt wurden.

Zur Stärkung wurden Brot und Traubensaft in einem Agape-Mahl gereicht. Im Anschluss an den Gottesdienst war das Kirchencafé geöffnet und lud zum Austausch über das Erlebte ein. Der Gottesdienst wurde mitgestaltet von Åse Krauß, Isolde Rohnstock, Ute Roith, Renate Schneider und Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 07.01.2019