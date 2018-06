Anzeige

Die Anmeldung zu den Lindenfelser Ferienspielen ist in schriftlicher Form mit Hilfe des Formulars auf der letzten Seite des Ferienspielheftes möglich, aber auch via Internet auf der Homepage der Stadt Lindenfels (lindenfels.de). Der letzte Anmeldetermin ist am 18. Juni.

Wichtig ist Klaus Johe und den Veranstaltern: „Wer sich angemeldet hat, der wird auch bei der Veranstaltung erwartet“. Sollte es einmal zwingende Gründe geben, nicht zu kommen, sei jederzeit ein Anruf bei dem veranstaltenden Verein oder bei Klaus Johe möglich. Da die Vereine planen und organisieren müssen, sei es abwegig, sich anzumelden und an dem Tag plötzlich etwas anderes machen zu wollen.

Das Burg- und Trachtenfest fällt in diesem Jahr zwar nicht mehr die Ferien. Dennoch wird am Montag, 6. August, ab 15.30 Uhr ein Kinderprogramm geboten.