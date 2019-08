Anmeldung zur Erstkommunion

Fürth/Lindenfels.In der Katholischen Pfarrgruppe Fürth/Lindenfels mit den vier Pfarreien Fürth St. Johannes der Täufer, Krumbach Maria Himmelfahrt, Lindenfels St. Petrus und Paulus sowie Rimbach St. Elisabeth, haben die Vorbereitungen für die Erstkommunion 2020 begonnen. Damit die Kinder diesen Schritt in ihrem Glaubensleben gehen können, findet wieder ein Vorbereitungskurs für alle vier Pfarreien statt.

Alle wichtigen Informationen werden in einem Elternbrief erläutert, der in den vergangenen Tagen den Betreffenden zugestellt wurde. Wer diesen Brief nicht erhalten hat, aber zu dem Personenkreis gehört, kann sich an das Pfarrbüro in Fürth oder Lindenfels wenden. Das beigefügte Anmeldeformular soll bis zum 30. August in einem der beiden Pfarrämtern abgegeben werden. Falls ein Kind nicht angemeldet werden soll, da es etwa in einer anderen Pfarrei vorbereitet wird und zur Erstkommunion geht oder noch nicht zur Kommunion gehen soll, sind die Pfarrämter für eine kurze Information dankbar.

Elternabend am 4. September

Ein Informationselternabend, an dem über den Ablauf und Inhalt des Kurses ausführlich berichtet wird, findet am Mittwoch, 4. September, um 19 Uhr im katholischen Pfarrheim Krumbach (neben der Kirche) statt. Um diesen Kurs durchführen zu können ist es notwendig, Eltern zu finden, die sich als Katechetin oder Katechet zur Verfügung stellen. Wer dazu bereit ist, kann sich jetzt schon bei Pfarrvikar Pater George (Whats-App 1705253486) melden.

Die Erstkommuniontermine sind: Sonntag, 19. April, um 9 Uhr in Rimbach und um 11 Uhr in Fürth, am Sonntag, 26. April, um 9 Uhr in Lindenfels und um 11 Uhr in Krumbach. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.08.2019