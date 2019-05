Anmeldung zur Konfirmation

Lindenfels.Jugendliche, die bis zum 31. Juni das 13. Lebensjahr vollendet haben oder zur Zeit das 7. Schuljahr besuchen und 2020 in der evangelischen Kirchengemeinde Lindenfels konfirmiert werden wollen, können sich am Mittwoch, 15. Mai, um 16 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Seewiesenweg 10, in Lindenfels, wenn möglich in Begleitung eines Elternteils, zum Konfirmandenunterricht anmelden. Die Gemeinde bittet, zu diesem Termin, falls vorhanden, das Familienstammbuch, die Taufbescheinigung und das ausgefüllte Anmeldeformular mitzubringen.

Der Anmeldetermin wurde um eine Woche von Mittwoch, 8. Mai, auf den 15. verschoben. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 07.05.2019