Anmeldungen für die Kindergärten

Lindenfels/Winterkasten.Der Stichtag für die Anmeldung in den evangelischen Kindertagesstätten Lindenfels und Winterkasten für das Kindergartenjahr 2021/22 ist der 31. Januar. Angemeldet werden können Kinder ab dem zweiten Lebensjahr in Lindenfels und ab eineinhalb Jahren in Winterkasten. Die Kindergärten sind wie folgt zu erreichen:

Kindergarten Baur de Betaz Lindenfels: E-Mail: ev.kita.lindenfels@ekhn-net.de, Telefon: 06255/624.

Kindergarten Morgenstern Winterkasten: E-Mail: ev.kita.winterkasten@ekhn, Telefon 06255/2499. red

