Antike Helden bei der Weiberfastnacht in Kolmbach

Kolmbach.Pünktlich am 11.11. statteten die „Wilden Weiber“ aus Kolmbach in ihre Narrensaison. Die Weiberfastnacht wird am Donnerstag, 20. Februar, im Kolmbacher Dorfgemeinschaftshaus gefeiert werden und steht unter dem Motto „Auf der Weiberfassenacht wird auf dem Olymp gelacht“.

Es geht also hinein in die Antike mit all ihren Mythen und Symbolfiguren. Aber auch das moderne quirlige Griechenland spielt eine wichtige Rolle im Programm.

Bürgermeister Michael Helbig empfing eine Abordnung der „Wilden Weiber“ im Lindenfelser Rathaus. Claudia Schmitt hatte eine Auswahl kulinarischer Köstlichkeiten des Mittelmeerstaates mitgebracht – allerdings nur in Versform: „Bifteki, Gyros un Suflaki, Dolmadakia und en Raki, Tzatsiki kalt, e Schüssel voll, mit viel Knoblauch schmeckt des toll.“ Der Bürgermeister lud die Frauen zu Sekt ein und erhielt im Gegenzug einen typisch griechischen Bauernschnaps, verbunden mit einer Einladung, die Sitzung zu besuchen.

Die Weiberfastnacht in Kolmbach steht immer unter einem Motto. Programm, Saal-Dekoration und das Speisen- und Getränkeangebot werden darauf abgestimmt. Meist kommen auch die Gäste in passender Kostümierung zur Show. Männer haben allerdings nur in Frauengewändern Zutritt. Die Weiberfastnacht startet pünktlich um 20.11 Uhr, alle Damen erhalten Sekt zur Begrüßung. cs

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 13.11.2019