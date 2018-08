Apfelschnaps zum Jubiläum

Kolmbach.Da staunten Albin Turzer und seine Frau Maria, geborene Bormuth, nicht schlecht, als Erster Stadtrat Otto Schneider zur Diamantenen Hochzeit gratulierte. Er hatte nicht nur eine Flasche Apfelschnaps aus dem Odenwald dabei. Auch Glückwunschschreiben von Ministerpräsident Volker Bouffier, Landrat Christian Engelhardt und Bürgermeister Michael Helbig gab es.

Maria Turzer, Jahrgang 1937, wurde in Kolmbach geboren. Sie half nach der schulischen Ausbildung in der elterlichen Landwirtschaft und machte eine Schneiderlehre. Drei Jahre, bis zur Eheschließung, arbeitete sie in einer Kleiderfabrik.

Albin Turzer wurde 1937 in der Slowakei geboren. Aus der Heimat vertrieben, kam er als Kind über Auerbach nach Breitenwiesen. 1953 siedelte die Familie, zu der außer den Eltern auch die Großmutter und fünf Geschwister gehörten, nach Kolmbach um. In Bensheim lernte er den Beruf des Schreiners. Nach beruflichen Stationen in Gadernheim, Hoxhohl und Bensheim wechselte in die Produktion der Deutschen Advance-Produktion, später Ciba-Geigy in Lautern. Als der Wegzug des Unternehmens nach Lampertheim anstand, ging der Jubilar in den Vorruhestand.

Albin Turzer engagierte sich vielfältig. Er ist Mitbegründer der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Spielmannszuges und war viele Jahre aktiv im Gesangverein, den er heute nach wie vor als Mitglied fördert. Maria Turzer ist kirchlich engagiert. Sie ist Mitglied im Frauenbund und war früher im Strickclub. Aus der Ehe gingen zwei Söhne und eine Tochter hervor. Das Jubelpaar freut sich über sieben Enkel und drei Urenkel. df

