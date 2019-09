Arbeiten in Steinbach gehen weiter

Fürth.Die Erneuerung der Fahrbahn auf der Kreisstraße 25 in Steinbach geht in ihre nächste Bauphase. Ab Montag, 30. September, wird die Straße zwischen der Ortsstraße und dem Hohlweg saniert, wie die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil mitteilte. Die Straße bleibt dazu wie bisher gesperrt. Die Umleitung verläuft über die Erzbergstraße.

Die Einmündung des Hohlwegs bleibt zur Hälfte frei, so dass Anlieger aus Richtung Fürth über die Erzbergstraße und die Ortsstraße kommend in den Hohlweg einfahren können. Die Zu- und Ausfahrt wird mittels Ampel geregelt, so Hessen Mobil weiter.

Die Fahrbahn in Steinbach wird auf einer Gesamtstrecke von über einem Kilometer erneuert. Die Bankette werden neu aufgebaut und teilweise mit Rasengittersteinen befestigt. Außerdem werden die Rinnen an der Fahrbahn erneuert sowie im Auftrag der Gemeinde die Gehwege instandgesetzt. Die Arbeiten dauern nach Angaben von Hessen Mobil noch bis Ende Oktober. red

