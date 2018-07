Anzeige

Rimbach.Seit einigen Jahren fahren Schüler der Dietrich-Bonhoeffer-Schule regelmäßig zum Ende der neunten Klasse auf Abschlussfahrt. So auch zum Ende des vergangenen Schuljahres. Gemeinsam mit den Klassenlehrkräften Elisabeth Dewald, Timo Menzel und Christiane Stechmann ging es für 35 Jugendliche mit dem Bus nach Hamburg.

Nach einer problemlosen Fahrt begrüßte die Hansestadt die Rimbacher mit einer Fahrradsternfahrt, die zu einer Verzögerung der Ankunft um eine halbe Stunde führte. Nach dem Bezug der Zimmer ging es für alle gleich weiter zum Abendessen.

Am ersten Tag im hohen Norden trafen sich alle nach dem Frühstück, um an die Landungsbrücken zu fahren. Dort stieg eine Stadtführerin zu, die den Busfahrer Peter Köstner, der sehr schnell fester Bestandteil der Rimbacher Gruppe war, sicher zu Hamburgs Sehenswürdigkeiten lotste. An der Elbphilharmonie vorbei, Richtung Alster, um eine Halt an der Außenalster zu machen, wo nicht nur die Reichen und Schönen wohnen, sondern man auch eine herrliche Aussicht genießen kann. Nach dem kurzen Stopp ging es weiter über Jungfernstieg zum Michel und auf die Reeperbahn, wo die Fahrt dann auch endete. Zu Fuß ging es einmal auf die „Große Freiheit“, zu Olivia Jones’ Nachtclub und zur Davidwache. Nach einer kurzen Mittagspause liefen die Rimbacher wieder zu den Landungsbrücken, wo eine Hafenrundfahrt wartete. Wieder am Hafen angekommen ging es durch den alten Elbtunnel auf die andere Elbseite, um von dort Fotos zu machen, bevor alle die Freizeit bei einem Einkaufsbummel in der Stadt genießen konnten.