Auch die neuesten Ampeln lösen die Probleme nicht

Fürth.Im August hat Hessen Mobil zwei Ampelanlagen an der B 38 in Fürth erneuert – am Postknoten und an der katholischen Kirche. Inzwiswchen mehren sich Berichte, dass es seither in diesen Bereichen immer mal wieder zu längeren Staus kommen würde, vor allem zu den Stoßzeiten.

Jochen Vogel, Pressesprecher bei Hessen Mobil, kann diesen Eindruck nicht bestätigen – im Gegenteil. Der Verkehrsfluss

...