Auf dem roten Teppich in die Zukunft

Fürth.In der Heinrich-Böll-Schule in Fürth war die Entlassfeier für die neunten und zehnten Klassen. Begonnen hatte der Festabend mit dem Einzug der Schulabgänger. Das Thema der Feier lautete „Der rote Teppich“ und in der Tat erinnerte einiges an eine Oscar-Verleihung: Rote und schwarze Stoffbahnen, weiße und schwarze Luftballons und Blumenschmuck. Der „Goldene Heinrich“ wurde für besondere

...