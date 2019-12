Aufbau zur Lokalschau

Schlierbach.Die Lokalschau des Geflügelzuchtvereins Ornis Lindenfels und Umgebung wirft ihre Schatten voraus. Am Montag, 2. Dezember, werden ab 18 Uhr die Käfige aufgeladen, so dass am Dienstag, 3. Dezember, ab 16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Schlierbach der Aufbau erfolgen kann.

Die fast 200 Hühner, Zwerghühner und Tauben werden dann am Donnerstag in die Käfige eingesetzt und am Freitag von den drei Preisrichtern mit den Noten vorzüglich bis mangelhaft bewertet.

Die Schau ist am Samstag, 7. Dezember, von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag, 8. Dezember, von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Sonntags gibt es zudem Rinderfleischkäse mit Kartoffelsalat. Der Eintritt ist frei. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 02.12.2019