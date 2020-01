Aufregende Tage an der Costa Brava

Odenwald.Für Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren veranstaltet die Dekanatsjugendstelle Vorderer Odenwald vom 8. bis 20. Juli eine Campingfreizeit an der Costa Brava, an der spanischen Südküste. Der Campingplatz befindet sich in der Bucht von Rosas, liegt nur wenige Meter vom Strand entfernt und wurde in den vergangenen Jahren mehrfach ausgezeichnet.

Tagesausflüge nach Barcelona

Wem das Meerwasser zu salzig ist, der kann auch die Poollandschaft des Campingplatzes nutzen. Geschlafen wird in Zelten, die alle Holzfußböden und Betten haben.

Die Umgebung bietet sich für viele Aktivitäten an: Mountainbike-Touren mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, Waterwalking-Touren, Beachvolleyball-Turniere und viele Wassersportarten sind möglich. Die Städte Barcelona und Girona können bei einem Tagesausflug besucht werden. Wer es weniger sportlich mag, spart sich tagsüber seine Kraft, um abends in der Stranddisco gut dabei zu sein. Außerdem wird es Workshops mit kreativen Angeboten und geistliche Impulse geben. Freizeitangebot und Anmeldeflyer zum Download finden sich auf www.vorderer-odenwald-evangelisch.de im Internet, unter dem Button „Freizeiten 2020“.

Weitere Informationen gibt es bei Dekanatsjugendreferent Rainer Volkmar, Telefon 06078 /7825911. E-Mail: rainer.volkmar@ekhn.de. In verschiedenen Fällen ist es möglich, dass der Landkreis Darmstadt-Dieburg den Freizeitpreis bezuschusst. Weitere Infos gibt es auch dazu in der Dekanatsjugendstelle. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.02.2020