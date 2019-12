Auftritt vor 1500 Gästen: Liederkranz singt für die Fraport AG

Winterkasten/Frankfurt.Vor über 1500 Gästen umrahmte der Gemeinschaftschor der Männergesangvereine Liederkranz Winterkasten und Eintracht Beerfurth unter der Leitung von Jürgen Martini die Senioren-Weihnachtsfeier der Fraport AG in der Messe Frankfurt. Der Kontakt war durch den Liederkranz-Vorsitzenden Philipp Kriegbaum zustande gekommen, der bis zu seinem Ruhestand im Sommer bei dem Betreiber des Frankfurter Flughafens gearbeitet hatte. Am kommenden Sonntag, 22. Dezember, ab 19 Uhr beschließt der Winterkäster Männergesangverein sein Jahresprogramm mit dem Adventskonzert im Ferienhof Knöll in Winterkasten. ppp/Bild: ppp

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.12.2019