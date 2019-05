Auftritt vor Gästen aus ganz Europa

Winterkasten.Die Hutbuben vom Männergesangverein Liederkranz Winterkasten haben einen Höhepunkt der jüngeren Vereinsgeschichte erlebt, als sie kürzlich beim Luftsicherheitsausschuss der europäischen Flughäfen das Rahmenprogramm auf dem Auerbacher Schloss gestalten durften. Das Bild zeigt die Winterkäster inmitten ihres aus ganz Europa angereisten Publikums. Am heutigen Samstag, 4. Mai, geben sie ihr Frühjahrskonzert in der Reichenberghalle in Reichelsheim. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. ppp/Bild: Hutbuben

