Ausbildung für Jugendleiter im April

Winterkasten.Die Jugendleiter-Card (Juleica) ist der bundesweit einheitliche Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Sie dient zur Legitimation und als Qualifikationsnachweis.

Das Evangelische Dekanat Vorderer Odenwald bietet in den Osterferien, in der Zeit von Sonntag, 5. April, bis Donnerstag, 9. April, einen Juleica-Kurs für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 25 Jahren.

In dem fünftägigen Kurs werden pädagogische, psychologische und aufsichtsrechtliche Themen behandelt, die für Mitarbeitende in ihrer ehrenamtlichen Arbeit wichtig sind. Darüber hinaus geht es um die Planung von Projekten, um Spiel- und Freizeitpädagogik und um Fragen des Glaubens.

Fünf Tage, in denen man viel Neues kennenlernt und ausprobieren kann und die auch noch Spaß machen. Der Kurs findet in der Jugendherberge in Mainz statt. Anmeldeschluss ist am Freitag, 14. Februar. Telefonische Anfragen sind unter 06078 / 7825911 und 06078 / 7825925 möglich. Weitere Informationen und Anmeldeformulare gibt es auf vorderer-odenwald-evangelisch.de unter dem Button Jugend im Bereich Schulungen. red

