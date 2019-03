Ausflug nach Kassel

Lindenfels.Eine Vereinsreise des Deutschen Drachenmuseums führt nach Kassel. Kassel mit heute rund 205 000 Einwohnern war ab 1277 Hauptstadt der Landgrafschaft Hessen sowie von 1567 bis 1803 der Landgrafschaft Hessen-Kassel und anschließend bis 1866 des Kurfürstentums Hessen.

Davon zeugen Residenzen und Schlösser, darunter insbesondere die Orangerie in der Karlsaue und das Schloss Wilhelmshöhe im zum Weltkulturerbe der Unesco zählenden Bergpark. Alle fünf Jahre ist hier die Documenta-Ausstellung zeitgenössischer Kunst mit weltweiter Bedeutung. Seit 1971 ist Kassel Universitätsstadt.

Der Drachenmuseum-Verein fährt vom 14. bis zum 15. September (Samstag und Sonntag) nach Kassel. Abfahrt ist am 14. September um 8 Uhr in Lindenfels. Nach einer Rast in Malsfeld wird am frühen Nachmittag Kassel erreicht. Im Programm sind eine Stadtführung, ein Spaziergang in den Karlsaue-Parkanlagen, Kaffeetrinken in der Orangerie, die Besichtigung des Herkules-Denkmals, der Wasserspiele, der Wasserkaskaden und der großen Fontaine im Bergpark Wilhelmshöhe sowie eine Führung durch die Löwenburg, enthalten. Am Abend des 15. September wird die Gruppe wieder in Lindenfels ankommen.

