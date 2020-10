Ausschuss empfiehlt Verzicht auf Elternbeiträge

Lindenfels.Eltern von Lindenfelser Kindern, die im Frühjahr wegen der Corona-Krise nicht die Kindergärten in der Kernstadt und in Winterkasten besuchen konnten, sollen für diese Zeit keine Betreuungsgebühren nachbezahlen müssen. Der städtische Haupt- Finanzausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, der Stadtverordnetenversammlung den Verzicht auf die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung zu empfehlen. Dieses Gremium soll in seiner Sitzung am morgigen Donnerstag abschließend darüber entscheiden.

Das Land Hessen hatte zur Zeit der ersten Corona-Welle verfügt, dass die Einrichtungen nur in einem Notbetrieb laufen sollen. Kinder von Eltern, die nicht systemrelevanten Berufen nachgehen, mussten damals anderweitig betreut werden. Die Stadt stundete die Beiträge und bat die Träger – die Evangelischen Kirchengemeinden – die Beiträge nicht einzuziehen.

Zweiter Anlauf

Bereits zur Juni-Sitzung des Finanzausschusses hatte die FDP beantragt, dass die Stadt die Elternbeiträge für den fraglichen Zeitraum endgültig übernimmt, auch von der Verwaltung hatte es dazu eine Beschlussvorlage gegeben.

Bürgermeister Michael Helbig hatte die Kosten eines Verzichts der Stadt damals auf etwa 10 000 Euro pro Monat beziffert. Die Entscheidung wurde damals vertagt, weil es die Stadtverordneten für besser hielten, abzuwarten, ob das Land einspringt.

Das ist nicht eingetreten. So kam das Thema wieder auf die Tagesordnung, dieses Mal stellten FDP und SPD den Antrag zusammen. Es gehe um einen „solidarischen Akt“ gegenüber den Eltern, sagte Thomas Bauer, Fraktionschef der Sozialdemokraten. Der Antrag sehe aber vor, das Land weiterhin dazu aufzufordern, entfallene Einnahmen auszugleichen.

Dafür, dass die Landesregierung zwar das Betretungsverbot verfügte, die Kommunen und Träger aber bisher nicht unterstützt, könnten die Eltern nichts, ergänzte Dieter Adolph (FDP). Viele von ihnen seien wegen der aktuellen Situation ohnehin gebeutelt und brauchten jeden Cent.

Auch die anderen Fraktionen zogen mit. Die Entscheidung sei richtungsweisend, sagte Alexander Strohmenger, Vorsitzender der LWG/CDU-Fraktion. Dass das Land noch Kosten übernimmt, glaubt er indes nicht.

Optimistischer zeigte sich Martin Krey (Grüne). Schließlich habe auch der Kreis Bergstraße die Kosten für nichtgenutzte Schulkindbetreuung und Angebote von Tageseltern übernommen. Da werde das Land wohl nicht außen vor bleiben wollen: „Ich denke, dass da noch eine Lösung gefunden wird.“ kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 28.10.2020