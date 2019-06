Ausschuss entfällt

In Lindenfels gibt es ein Gremium weniger: Der Lindenfelser Ausschuss für Stadtentwicklung und Kultur (ASK) wird nach Beschluss des Stadtparlaments gestrichen. Themen, die die Stadtentwicklung betreffen, sollen künftig im Bauausschuss beraten werden, Soziales und Kultur im Hauptausschuss. Der Bauausschuss wird deshalb umbenannt in Ausschuss für Bauwesen, Umwelt, Landwirtschaft, Forsten und Stadtentwicklung.

Die SPD-Fraktion hatte diese Änderung beantragt. Ausschussvorsitzender Jochen Ruoff (Grüne) hatte sein Amt im Februar nach Differenzen abgegeben, ein Nachfolger hatte sich nicht gefunden. „Die Stadtentwicklung ist aber wichtig“, betonte SPD-Fraktionschef Thomas Bauer. Auf diese Weise soll sie weiter in einem funktionierenden Ausschuss beraten werden. Der Vorschlag wurde bei einer Enthaltung angenommen. kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 29.06.2019