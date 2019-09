Ausstellung über Künstler im Exil

Reichelsheim.. „Wege ins Exil – Künstler und Literaten in der Zeit nach 1933“ war der Titel einer Ausstellung, die in Kooperation mit dem Kunstmuseum Ahrenshoop in den vergangenen Tagen in der Aula der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Reichelsheim zu sehen war.

Mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten im Jahr 1933 wurden in Deutschland die demokratischen Freiheitsrechte demontiert. Die Ausgrenzung, Inhaftierung und Ermordung von Juden und politisch Andersdenkenden waren die Folge des Endes der Weimarer Republik.

„Augenscheinlich wurde dies bereits am 1. April 1933 mit dem Boykott von jüdischen Geschäften, auch hier in Reichelsheim“, erklärte Dirk Strohmenger, Sprecher der Fachschaft Geschichte und Organisator der Ausstellung. Nur wenige Wochen später brannten in den Universitätsstädten, darunter in Darmstadt, die Scheiterhaufen. Die öffentlichen Bücherverbrennungen am 10. Mai 1933 waren der Höhepunkt der „Aktion wider den undeutschen Geist“.

Tausende flohen aus Deutschland

Spätestens damit begann die systematische Verfolgung jüdischer, marxistischer, pazifistischer und anderer oppositioneller und politisch unliebsamer Schriftsteller. Vor diesem Hintergrund entschlossen sich Tausende dazu, ihrer Heimat Deutschland den Rücken zu kehren. „Unter ihnen befanden sich zahlreiche Künstlerinnen und Künstler“, so Strohmenger.

Die Ausstellung beleuchtete anhand von einzelnen Biografien genau diese Zeitspanne, schlug aber aufgrund der aktuellen weltpolitischen Entwicklungen auch einen Bogen in die Gegenwart.

Schulleiterin Kirsten Gebhard-Albrecht betonte bei der Eröffnung, dass gerade angesichts der gegenwärtigen Lage das Thema Exil eine der aktuellen Herausforderungen an die schulische Arbeit sei. Die Ausstellung zeige dies sehr deutlich. Mehr Leute denn je flöhen zurzeit aus ihrer Heimat, so Gebhard-Albrecht.

Die Ausstellung „Wege ins Exil“ stand für rund eine Woche allen Schülern der Georg-August-Zinn-Schule mit ihren Lehrern zur Ansicht zur Verfügung. Sie konnte während des Fachunterrichtes – etwa in Geschichte, Politik und Wirtschaft, Religion und Kunst – besucht werden. Außerdem wurde die Schau kostenfrei auch für Gäste außerhalb der Schulgemeinde zugänglich gemacht. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.09.2019