Lindenfels.Naturgärten liegen im Trend, denn sie bieten ökologische Vielfalt. Wer sich über Naturgärten informieren möchte, kann dieses bei einer Ausstellung im Lindenfelser Bürgerhaus tun. Unter dem Titel „Schritte zum Naturgarten – Leben wieder leben lassen“, hat die Umweltberatung Abwasserverband Oberes Gersprenztal die Schau organisiert. Sie wird ab morgen (Mittwoch) und bis zum Sonntag, 19. August, gezeigt.

Spezielle Makro-Aufnahmen

Wie der Abwasserverband schreibt, geht es um „das großartige ökologische Erbe unseres Planeten“. Auch im privaten Wohnumfeld, den Gärten, Grünflächen in der Siedlung und in der Kulturlandschaft könne sich jeder dafür einsetzen.

In großformatigen Bildern wird bei dieser Ausstellung die „Schönheit des Lebens in der Natur“ gezeigt. In speziellen Makro-Aufnahmen werden viele Details zu sehen sein, die sonst kaum wahrnehmbar sind. jhs