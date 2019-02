Auszeichnung der Stadt für eine Windhündin

Lindenfels.Ganz ohne Frage ist sie eine besondere Erscheinung. Ihr eleganter Gang vermittelt den Eindruck von Eleganz und Leichtigkeit. Ihr Name ist Tamanrasset, und wir beschreiben kein Fotomodell, sondern eine Windhündin der Rasse Azawakh. Die ist in Deutschland sehr selten. Nur etwa zehn Züchter gibt es – eine davon ist Ursula Arnold in Lindenfels.

Bei einer Reise durch Afrika bekamen sie und ihr Mann einen Welpen geschenkt, ohne zu wissen, dass es sich um einen seltenen Azawakh handelte. Bei der nächsten Reise nach Mali und Niger brachten sie dann eine Hündin mit. Es war ein Gastgeschenk der Tuareg, die diese Hunderasse traditionell zur Gazellenjagd einsetzen.

Ein Azawakh kann eine Höchstgeschwindigkeit von über 60 Kilometer pro Stunde erreichen, was ihn zum Hundesport bestens eignet. Und hier schließt sich der Kreis zu Tamanrasset. Die Afrikareise war 1985, und fünf Jahre später begannen die Arnolds, die Rasse zu züchten. Um den Bewegungsdrang der Tiere zu stillen, beteiligen sie sich an Rennen. Unterschieden wird dabei zwischen Bahnenrennen und sogenanntem Coursing, bei dem eine Jagd simuliert und das Reaktionsvermögen des Hundes getestet wird.

Bei den Sportlerehrungen der Stadt Lindenfels ist Ursula Arnold mit ihren Hunden stets ein Hingucker. Auch in diesem Jahre wollte Bürgermeister Michael Helbig den Erfolg von Tamanrasset als Bundesrennsiegerin und Landesrennsiegerin Hessen-Thüringen mit einer Urkunde würdigen. Leider war Ursula Arnold aber verhindert und so wurde die Ehrung nun im Rathaus nachgeholt. tn/Bild: Neu

