Auszeit für Jugendliche

Lindenfels.Auszeit vom Alltag. Auftanken. Kraft schöpfen. Neu ausrichten. In Bewegung kommen – und das in entspannter Atmosphäre mit anderen Jugendlichen. Dazu lädt die Jugendseelsorge im Dekanat Bergstraße-Ost vor Ostern Jugendliche und junge Erwachsene ein.

Am Dienstag, 16. April, gibt es einen Jugendtag im Pfarrheim Abtsteinach. Jugendliche können sich Zeit für sich selbst nehmen und den Nachmittag frei gestalten.

Am Mittwoch, 17. April, gibt es in Fürth einen Abend für junge Erwachsene ab 18 Jahren. Impulse, Essen und Getränke sowie ein Austausch werden ab 19.30 Uhr im Kolpingheim geboten.

Am Freitag, 19. April, ist in Lindenfels der „Jugendkreuzweg auf den Straßen“. Stationen auf der Burg werden von katholischen und evangelischen Jugendlichen aus Lindenfels gestaltet. Beginn ist um 17.30 Uhr in der katholischen Kirche. red

Info: Weitere Informationen und Anmeldungen: jugendseelsorge-bergstrasse-ost.de

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 11.04.2019