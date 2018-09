Nach mehrmaligen zwanglosen Treffen versammelten sich vor 60 Jahren 16 am Motorsport interessierte junge Männer am Samstag, 4. April 1958, um Punkt 20 Uhr im Café Hechler in der Burgstraße, wie aus dem überlieferten Gründungsprotokoll des Motorsportclubs (MSC) zu erkennen ist. Clemens Knauer, der Vorsitzende des MSC sieht die Gründung im Zusammenhang mit der zunehmenden Beliebtheit der

...