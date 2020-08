Bad bleibt über das Wochenende zu

Lindenfels.Das Freibad am Almenweg in Lindenfels ist seit Donnerstag geschlossen – und wird es über das Wochenende bleiben. Wie Erster Stadtrat Otto Schneider mitteilte, ist bei einer routinemäßigen Beprobung des Wassers im Schwimmbecken sowie im Kinder-Planschbecken eine Verunreinigung festgestellt worden. In Absprache mit dem Kreisgesundheitsamt sei das Bad daraufhin unverzüglich geschlossen worden.

Zu Beginn der kommenden Woche soll entschieden werden, wann das Schwimmbad wieder öffnen kann. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 15.08.2020