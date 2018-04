Anzeige

Lindenfels.Die Stadt Lindenfels kann hoffen, in absehbarer Zeit den Schutzschirmvertrag mit dem Land Hessen zu erfüllen. In seinem Magistratsbericht informierte Bürgermeister Michael Helbig, dass der Jahresabschluss 2017 fristgerecht aufgestellt worden sei und bald vom Kreisrevisionsamt geprüft werde. Danach könnte Lindenfels einen Antrag auf Entlassung aus dem Rettungsschirm beantragen.

Ungeprüft schließe er mit einem Plus 400 000 Euro ab. 500 000 Euro an Dispokrediten seien getilgt worden, ebenso wie sämtliche laufende Investitionskredite. Allerdings kündigen neue Belastungen an: Die Europäische Union hat beschlossen, dass Kommunen die Voraussetzungen dafür schaffen müssen, über ein Verschlüsselungssystem digitale Rechnungen erhalten zu können. Die Kosten für die Einführung des Projekts beliefen sich auf etwa 20 000 Euro, sagte Helbig. kbw