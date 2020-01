Balladen und Tanzlieder von der Grünen Insel

Winterkasten.Der Saal im Gasthaus Zum Raupenstein war beim Konzert der Band Kunert and Friends voll besetzt. Die Auftritte der beliebten Gruppe waren bereits in den vergangenen Jahren immer schnell ausverkauft. Die Konzertreihe Folk in de Werdschafd ist beliebt und bietet immer wieder ein facettenreiches Programm. In Winterkasten ist die Band bereits regelmäßig eingeplant. Seit mehreren Jahren sorgen die

...