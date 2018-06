Anzeige

Lindenfels.Die nächste und zugleich letzte Vorstellung in der Spielzeit 2017/18 im Ring X der Theaterring-Besuchergruppe Modautal und Reichelsheim ist am Donnerstag, 14. Juni.

Gegeben wird der zweiteilige Ballettabend „Korsika“ des Hessischen Staatsballetts mit Choreographien von Mattia Russo und Antonio de Rosa, die sich in ihrem ersten Gastspiel in Deutschland im Kleinen Haus des Staatstheaters Darmstadt präsentieren. Beginn ist um 19.30 Uhr, die Vorstellung dauert rund zwei Stunden, heißt es in der Ankündigung.

Der Theaterbus fährt über Winterkasten und das Modautal nach Darmstadt und zurück. red