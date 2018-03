Basar der Tierschützer

Anzeige

Rimbach.Die Tierschutzinitiative Odenwald (TSI) lädt zu ihrem Frühlingsbasar ein. Dieses Jahr läuft der Verkauf am Sonntag, 11. März, in der Zeit von 10 bis 16.30 Uhr in der Mehrzweckhalle der Brüder-Grimm-Schule in Rimbach (Brunnengasse 41).

Auch diesmal haben die Tierschützer ein großes Angebot an originellen und ausgefallenen Frühlingsgestecken und dekorativen Arrangements mit Frischblumen vorbereitet. Passend zu Ostern bietet die TSI Aussägearbeiten aus Holz an, zum Beispiel Hasen, Hähne und Hennen.

Besucher können in Ruhe zwischen Haushaltswaren, Schmuck, Handarbeiten, Tierbedarfsartikel, Dekoartikeln für Zuhause und einem gut sortierten Buchantiquariat stöbern. Bei einer Tombola werden viele Preise verlost. Außerdem können Aquarelle aus dem Nachlass der Rimbacher Künstlerin Gerda Luchterhand erworben werden.