Basar für Fahrräder

Reichelsheim.Am Samstag, 23. März, ist in Reichelsheim ein Rad-Basar. Der Verkauf läuft in der Zeit von 10 bis 12 Uhr vor der evangelischen Michaelskirche. Der Kirchenvorstand bietet dabei gut erhaltene und funktionsfähige Fahrräder, Dreiräder, Roller, Einräder, Inliner, Boby-Car, Kinderwagen und Rollatoren an – kurz: alles was rollt.

Wer etwas anbieten möchte, kann seinen „fahrbaren Untersatz“ am Freitag, 22. März, zwischen 17 und 19 Uhr sowie am Verkaufstag in der Zeit von 9 bis 10 Uhr an der Michaelskirche abgeben. Pro Fahrzeug wird eine Gebühr erhoben.

Anbieter müssen ein Formular ausfüllen, auf dem der Verkaufsgegenstand beschrieben ist und die Preisvorstellung angegeben wird. Außerdem muss bestätigt werden, dass der Anbieter auch der Eigentümer ist.

Am Schluss des Basars – gegen 12 Uhr – wird abgerechnet. Ein Zehntel des Verkaufserlöses geht als Spende an die Michaelsgemeinde zur Finanzierung von energetischen Sanierungsmaßnahmen an den Kirchengebäuden.

