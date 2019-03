Basar in Krumbach

Krumbach.Die Tierschutzinitiative Odenwald (TSI) lädt zu ihrem Frühlingsbasar am Sonntag, 7. April, ein. Der Verkauf läuft in der Zeit von 10 bis 16.30 Uhr in der Flohmarkhalle der Tierschützer auf dem Gelände der ehemaligen Gaststätte Rosenhöhe in Krumbach.

Auch diesmal haben die Tierschützer ein umfangreiches Angebot an originellen und ausgefallenen Frühlingsgestecken und dekorativen Arrangements mit Frischblumen. Passend zu Ostern bietet die TSI Aussägearbeiten aus Holz an, zum Beispiel Hasen, Hähne und Hennen, sowie einige hübsche Bastelarbeiten.

Wie jedes Jahr können die Besucher in Ruhe zwischen Haushaltswaren, Schmuck, Handarbeiten, Tierbedarfsartikel, Dekoartikel für Zuhause und einem Buchantiquariat stöbern. Die Tombola verspricht hochwertige Preise. Es gibt ein reichhaltig bestücktes Kuchenbüfett sowie selbst gemachten Marmeladen und Liköre. Zur herzhaften Stärkung bietet die Küche grüne Soße mit Pellkartoffeln und eine vegane Gemüsesuppe an.

An einem Informationsstand gibt es jede Menge Wissenswertes rund um den Tierschutz und zur Arbeit der TSI. Der Erlös aus dem Basar und die Spenden kommen der Tierschutzarbeit zugute. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 30.03.2019