Lindenfels.Das kleine Informationszentrum, das die Stadt neben der Lindenfelser Burg bauen lassen will, hat zumindest die Hürden der Beratungen in den kommunalen Gremien genommen. Die Stadtverordnetenversammlung beschloss in ihrer jüngsten Sitzung Planung und Nutzungskonzept für das Projekt und nahm die Kosten dafür zur Kenntnis genommen. Insgesamt sollen sie sich auf 432 000 Euro belaufen.

Ob der Infopunkt für Touristen, an dem es einen Imbiss, einen Verkauf von Souvenirs sowie einen Stützpunkt der Geopark-Ranger geben soll, tatsächlich gebaut wird, ist damit aber noch nicht entschieden. Das Stadtparlament entschied auch, die Verwirklichung davon abhängig zu machen, ob es Förderung aus einem Programm der Europäischen Union geben wird. Nur, wenn diese Mittel fließen, soll der Infopunkt an der Burg gebaut werden. 235 000 Euro hat die Stadt in ihren Haushalten 2015, 2016, 2017 und 2018 bereits zurückgelegt, nun hofft die Verwaltung auf etwa 200 000 Euro von der EU.

Mit dem Geld soll ein Fachwerkhaus, das in der Freiherr-vom-Stein-Straße abgerissen wurde, wieder aufgebaut werden. Die Balken dafür sind eingelagert und katalogisiert. Ergänzt werden soll das Haus durch zwei kubusförmige Anbauten. Die Vorprüfungen zur Förderung habe das Projekt bereits bestanden, erklärte Bürgermeister Michael Helbig. Bis April soll der Förderausschuss endgültig entscheiden.