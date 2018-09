Bei der Feuerwehr in Kolmbach regnet es rein

Kolmbach.Vor vielen Jahren wurde das Dach des Feuerwehrhauses in Kolmbach mit Platten eingedeckt. Diese Platten sind inzwischen ein einem desolaten Zustand, was nun Thema in einer Sitzung des Ortsbeirats war. „Fast jede Platte ist gerissen“, stellte Ortsvorsteher Kurt Dersch fest. Erste Schäden durch eindringendes Wasser gebe es auch schon. Die Sanierung des Daches sei also dringend.

