Bei keiner Hochzeit gab es ein „Nein“

Lindenfels.Als die überpünktlichen Journalisten zur Feierstunde anlässlich des 25-Jahre-Dienstjubiläums von Kerstin Beder im Saal des Lindenfelser Rathauses eintrafen, war die Geehrte noch nicht da – es gibt eben immer etwas zu tun, auch an so einem Tag. Die Standesbeamtin ist seit 1995 in Gemeindeverwaltungen tätig, ihre Laufbahn begann sie in Brandau. Zum Team des Lindenfelser Rathauses gehört Beder

...