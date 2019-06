Beim Freischütz singen heimische Chöre mit

Lindenfels.Freunde der klassischen Musik dürfen sich auf die Aufführung von Carl Maria von Webers „Der Freischütz“ freuen. Das Stück wird am Samstag, 29. Juni, ab 19.30 Uhr, auf der Burg Lindenfels aufgeführt. Die Veranstaltung steht im Rahmen des Kultursommers Südhessen und wird vom hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst gefördert und von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen unterstützt.

Hoch gelegen über dem heilklimatischen Kurstädtchen ist die Burgruine Lindenfels als Kulisse für dieses Stück einfach perfekt geeignet. „Der Freischütz“ enthält alles, was die Ideale der romantischen deutschen Oper widerspiegelt: Die Musik lädt zum Träumen ein und die Handlung voller Leidenschaft, Dramatik und Mystik liefert spannende Unterhaltung. Musikkritiker und Zeitgenossen Webers führten nach der Uraufführung einen Begriff ein, der bis heute mit dem Erfolgsstück verbunden wird, nämlich „erste deutsche Nationaloper“.

Gespenstische Abläufe

Charakteristisch ist hierbei der romantische Blick auf die Natur, insbesondere auf den Wald. Finstere Mächte, übernatürliche Phänomene und gespenstische Abläufe prägen ebenso das Geschehen wie Volkstümlichkeit und Brauchtum.

Vor allem die vielen beliebten Melodien machen diese Oper reizvoll, so etwa der Jägerchor und die leidenschaftliche Arie des Jägerburschen Max („Nein, länger trag’ ich nicht die Qualen“) und nicht zuletzt das beschwingte Lied der Brautjungfern („Wir winden dir den Jungfernkranz“).

Auf der Burg wird die ukrainische Sopranistin Olena Androsiuk als Agathe zu hören sein. Die Gewinnerin des öffentlichen Vorsingens für diese Hauptrolle hat mit ihrer Stimme alle Mitglieder der internationalen Jury der Opera Classica Europa überzeugt.

Die junge Sängerin schloss ihr Masterstudium an der polnischen Musikakademie in Krakau im Jahr 2014 ab und war Preisträgerin mehrerer Gesangswettbewerbe in der Ukraine, Polen, Deutschland und in der Schweiz. Außer ihren Engagements als Konzertsängerin gab sie verschiedene Rollendebüts am Opernhaus in Krakau.

Internationale Solisten

Diana Tomsche als Ännchen wurde als hervorragende Künstlerin ebenfalls verpflichtet. Nach ihrem Studium war sie Ensemblemitglied am Staatstheater Saarbrücken und am Badischen Staatstheater Karlsruhe. Zudem sang sie wichtige Partien ihres Fachs an zahlreichen Opernhäusern im In- und Ausland.

Die Hauptrolle des Jägerburschen Max wird von dem tschechischen Tenor Vít König übernommen. Der diplomierte Opernsänger hatte unter anderem Engagements an der Oper Frankfurt, der Bayerischen Staatsoper München, den Staatstheatern Wiesbaden und Mainz sowie am Theater in St. Gallen und an der Oper Zürich.

Außer weiteren internationalen Gesangssolisten werden auch in diesem Jahr wieder Chor und Orchester des Nationaltheaters Constana sowie der Chor der University of Northern Colorado bei der Aufführung mitwirken.

Ein Höhepunkt für die Besucher in Lindenfels ist der Auftritt von Gesangvereinen und Chören aus der Region, die mit den professionellen Sängern beim Jägerchor auf der Bühne zu erleben sein werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 07.06.2019