Beim Kulturtreff in der Parkhöhe wurde getanzt

Lindenfels.Besuch aus Bensheim hatten die Bewohner der Seniorenresidenz Parkhöhe in Lindenfels. Im Rahmen des Kulturtreffs waren Mitglieder der Tanzfabrik zu Gast. Gezeigt wurden zwei Shows. Zu Anfang unternahmen die Tänzer eine musikalische Zeitreise von den 50er bis in die 90er Jahre. Von „Singin’ in the Rain“ bis hin zu „Mambo No. 5“ war zu hören.

Nach dem Erfolg beim ersten Besuch der Tanzfabrik in Lindenfels wiederholte die Gruppe Darbietungen aus dem Musical Grease. In der Pause tanzten Oliver und Carola Schmitz, die Leiterin des sozialen Dienstes der Parkhöhe, und gaben eine Kostprobe davon, was sie in Tanzkursen gelernt haben. df/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 16.03.2019