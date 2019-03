Beim Ostermarkt gibt es nicht nur Ostereier

LINDENFELS.Im Kalender des Heilklimatischen Kurorts Lindenfels findet sich schon seit 36 Jahren, immer zwei Wochen vor Ostern, der erste Markt der Saison. Was früher noch als reiner Ostermarkt firmierte, hat sich zu einem Hobby-, Künstler- und Ostermarkt gewandelt. Der Verkehrsverein Lindenfels als Veranstalter kann aber stolz behaupten, dass dieser Markt einer der ältesten in der Region ist.

Die Umstrukturierung war erforderlich, um den Markt neu aufzustellen, denn durch die immer größer werdende Zahl von Ostermärkten ging die Menge der Aussteller von Ostereiern zurück. Mittlerweile ist der Erfolg des Lindenfelser Marktes auf sein buntes Angebot gegründet.

Diesmal präsentieren acht Aussteller Ostereier mit verschiedensten Techniken. Bei den rund 20 weiteren Ausstellern findet man Handarbeiten, Bücher, Gestecke und Kränze aus Naturprodukten, Filzarbeiten, Keramik, Kerzen, Specksteinarbeiten, Floristikarbeiten, Holzprodukte, Taschen und Pflanzenölseifen.

Senf und Pralinen

Das Angebot wird abgerundet von Spezialitäten einer Senfmanufaktur, Lindenfelser Trüffelpralinen, landwirtschaftliche Produkte aus der Direktvermarktung sowie Brennerei-Erzeugnissen. Der Freundeskreis Pawlowiczki wird im Kurgarten Kaffee und Kuchen anbieten.

Der Geflügelzuchtverein Ornis sorgt für den stärksten Besuchermagneten beim Ostermarkt: Dabei steht die vereinseigene Brutmaschine im Mittelpunkt des Geschehens. Hier können die Besucher erleben, wie Küken das Licht der Welt erblicken. Etwas ältere Tiere dürfen auch angefasst werden, wodurch der Marktbesuch für die Kinder zu einem Erlebnis wird.

Der Markt ist im Bürgerhaus am Samstag, 6. April, in der Zeit von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag, 7. April, zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Das Angebot der knapp 30 Aussteller lockt jährlich über tausend Besucher an. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.03.2019