Bella wirbt für die Kurstadt Lindenfels

Lindenfels.Wer in diesen Tagen im Lindenfelser Kurgarten flaniert, wird dort in jedem Fall Gesellschaft haben: Mit Bella, der neuen Botschafterin der Heilbäder und Kurorte Hessen, hat der kleine Park im Herzen von Lindenfels eine neue Bewohnerin. Die bunte Frauenskulptur mit dem breiten Hut sitzt in erhabener Haltung, die Augen verträumt geschlossen, unter dem länglichen Pavillon, der über der grünen Wiese thront.

Insgesamt 30 solcher Statuen hat die Künstlerin Eva-Maria Frey aus Kassel gestaltet. Derzeit besucht sie nach und nach die Kurorte und Heilbäder, in denen Bella künftig steht. Nun machte sie auch in Lindenfels Station. „Es ist spannend, in so kurzer Zeit so viele Kurorte kennenzulernen“, betonte Frey beim Kurzbesuch in der Burgstadt.

Stolz und Selbstbewusstsein solle Bella ausstrahlen, heißt es in einer Pressemitteilung des Hessischen Heilbäderverbands zu der Aktion, „auch einen Schuss Erotik, Witz und Freude am Sein“. Die Corona-Pandemie zeige, „dass die prädikatisierten Kurorte mit ihren Angeboten für Prävention und Rehabilitation ein unverzichtbarer und systemrelevanter Teil der Gesundheitswirtschaft sind“, heißt es in einer Pressemitteilung – was der Heilbäderverband auch an anderer Stelle hervorgehoben hat: Im Zusammenhang mit seiner Kritik, die Kurorte und Heilbäder würden nicht ausreichend von den Folgen der Pandemie entlastet.

Gerade der Kurort Lindenfels mit der Eleonoren-Klinik im Stadtteil Winterkasten nehme eine wichtige Rolle ein, heißt es in der Pressemitteilung zu Bella weiter.

Tatsächlich ist Lindenfels bei der Verteilung der Skulpturen in einen besonderen Genuss gekommen: 28 Bellas präsentieren sich dem Betrachter stehend, nur zwei sitzend. Die Burgstadt hat eine davon erhalten. Ursprünglich sollten alle der Frauen mit dem Kleid in den Farben der Heilbäder und Kurorte stehend dargestellt werden. Als aber schon 28 von ihnen fertig waren, zerstörte ein Feuer in der Werkstatt die stehende Form.

Nur zwei Figuren sitzen

Daher gestaltete Frey die restlichen beiden sitzend. Diese Versionen erfreuten sich unerwarteter Beliebtheit. „Plötzlich haben sich alle darum gerissen, eine sitzende Bella zu bekommen“, sagt die Künstlerin. Die Skulpturen seien aber schon zugeteilt gewesen – und der Zufall wollte es, dass eines der begehrten Exemplare für Lindenfels vorgesehen war. Versuche aus anderen Kurorten, eine Stehende gegen die Sitzende zu tauschen, habe sie zurückgewiesen, sagt Frey.

Die Skulpturen hat sie aus Glasfaser hergestellt, für die Farbe nutzte sie Autolack. Für die Gestaltung der ersten Bella habe sie mehrere Monate gebraucht, sagt sie zum Entstehungsprozess. Sei der Rohling erst einmal fertig, brauche sie für die nachfolgenden Skulpturen etwa sechs Wochen.

Pro Tag liefert Frey im Schnitt fünf Statuen aus. Lindenfels war an jenem Tag die vorletzte Station. Im Transportfahrzeug hatte die Künstlerin noch eine weitere Bella, die sie im Anschluss nach Gras-Ellenbach brachte – in diesem Fall eine stehende.

