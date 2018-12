Bergmann und passionierter Jäger

Lindenfels.An Heiligabend feierte Paul Molter seinen 90. Geburtstag mit Ehefrau, Sohn und Enkelkind in der Seniorenresidenz Parkhöhe in Lindenfels. Molter kam in Krefeld auf die Welt. Er wuchs bei Onkel und Tante in Kamp-Lintfort am Niederrhein auf. Der Westfale besuchte die Volksschule, die er mit dem Abschluss verließ.

Molter absolvierte eine Lehre als Maschinenschlosser und arbeitete als

